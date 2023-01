Ratzinger: messa solenne alla cattedrale di Brasilia

(ANSA) - BRASILIA, 05 GEN - L'ambasciatore d'Italia in Brasile, Francesco Azzarello, ha partecipato stamani alla messa solenne per commemorare il papa emerito Benedetto XVI, celebrata alla cattedrale di Brasilia dal nunzio apostolico, Gianbattista Diquattro.

Il diplomatico era accompagnato dalla moglie, Olga, si legge in un comunicato dell'ambasciata. (ANSA).