All'Ambasciata d'Italia a Brasilia il premio Rifiuti Zero 2022

(ANSA) - ROMA, 02 GEN - L'Ambasciata d'Italia a Brasilia ha vinto il premio "Lixo Zero Brasil 2022", promosso dall'Istituto Lixo Zero Brasil, nella categoria "Certificazione", assegnato ogni anno a persone o istituzioni di rilievo che si sono distinti, con esempi concreti, nella promozione di pratiche che favoriscono il concetto Rifiuti Zero.

Alla cerimonia di consegna del riconoscimento, che si è tenuto a Cuiabá, capoluogo dello Stato di Mato Grosso, è stato assegnato un premio anche ad un'altra importante rappresentanza italiana, la Campari Group, prima fabbrica italiana Rifiuti Zero in Brasile; un riconoscimento che rafforza così lïimportanza dell'Italia come riferimento nella gestione dei residui.

"Ricevere questo prestigioso premio - ha commentato l'Ambasciatore Francesco Azzarello - assume un significato importante sia a livello personale che per l'Ambasciata d'Italia a Brasilia e lo Stato italiano. Il progetto Ambasciata Verde ci ha permesso di implementare negli ultimi anni, con grande impegno, una serie di pratiche che contribuiscono alla salvaguardia dell'Ambiente". L'Ambasciata d'Italia a Brasilia attualmente gestisce correttamente il 97% dei residui prodotti e, praticamente, il 100% dei residui organici viene smaltito nell'area di compostaggio presente allïinterno della stessa Missione Diplomatica. Il progetto Ambasciata Verde prevede anche una serie di iniziative educative: nel corso del 2022 sono state realizzate visite guidate con dieci scuole ed oltre 400 studenti ai quali sono state illustrate le azioni messe a punto per la tutela ambientale. (ANSA).