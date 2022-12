Bulgaria: ambasciatrice Zarra visita contingente italiano

(ANSA) - SOFIA, 30 DIC - L'Ambasciatrice d'Italia in Bulgaria, Giuseppina Zarra, accompagnata dall'Addetto Militare, Col. Ivano Romano, si è recata ieri alla base militare di Novo Selo (Nord Bulgaria), dove ha visitato il contingente italiano presso il Battle Group Nato Eva, di cui l'Italia ha assunto il comando lo scorso ottobre.

L'Ambasciatrice ha portato il saluto e gli auguri dell'Italia agli oltre 700 militari italiani presenti ed al loro Comandante, Col. Francesco Alaimo.

Congratulandosi per l'eccellente lavoro svolto negli scorsi mesi per la creazione del Battle Group e per il cruciale ruolo svolto a tutela della pace e della stabilità nella Regione del Mar Nero, l'Ambasciatrice ha rivolto ai militari i migliori auguri per le festività di Capodanno. (ANSA).