Ambasciatore Saggio incontra Ministro dell'Interno Tunisia

(ANSA) - TUNISI, 28 DIC - L' Ambasciatore d'Italia in Tunisia, Fabrizio Saggio ha incontrato il Ministro dell'Interno, Taoufik Charfeddine. Lo rende noto la Rappresentanza diplomatica italiana sottolineando che "il colloquio ha costituito l'occasione per ribadire la volontà di rafforzare la cooperazione bilaterale e consolidare gli sforzi per cercare soluzioni condivise volte a contrastare il fenomeno della migrazione irregolare". (ANSA).