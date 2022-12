Brasile: ambasciatore Italia, apprese grandi lezioni nel 2022

(ANSA) - BRASILIA, 23 DIC - L'ambasciatore d'Italia in Brasile, Francesco Azzarello, ha pubblicato oggi un messaggio di auguri in cui sottolinea come il 2022 sia stato "segnato da un nuovo inizio, da grandi lezioni apprese e sfide superate".

"Grazie al miglioramento della situazione pandemica, ho iniziato a viaggiare per il Brasile, con grande piacere di incontrare, ascoltare e dialogare con tanti membri della comunità italiana qui radicata, acquisendo maggiore consapevolezza delle ricchezze e delle opportunità che il Brasile offre", si legge.

Per Azzarello la rete diplomatico-consolare "ha continuato a insistere sul prezioso legame che unisce l'Italia alla comunità italo-brasiliana e italiana qui residente".

"Vogliamo continuare a valorizzare e celebrare, soprattutto in concomitanza con le festività natalizie, l'armonia e il sentimento di familiarità che da sempre uniscono Italia e Brasile", puntualizza. "Per questo, a nome dell'Ambasciata, della Rete Consolare Italiana in Brasile e del sottoscritto, desidero esprimere a ciascuno di voi i miei più calorosi auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo, con l'auspicio che il 2023 sarà ancora più ricco e pieno di traguardi per tutti", conclude.

(ANSA).