Tajani, chapeau ad ambasciatore Kiev per il suo coraggio

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - "Chapeau all'ambasciatore a Kiev" Pier Francesco Zazo "per il coraggio che ha dimostrato, come lo ha dimostrato il consigliere Schlein, vittima di un attentato" in Grecia. "E purtroppo, abbiamo commemorato qui ieri l'ambasciatore Attanasio. Non è quello dell'ambasciatore, il mestiere di uno che prende il tè a un ricevimento, c'è anche quello ma ciò che conta è che si fa è ben altro, i rischi che si corrono sono ben altri". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel suo intervento conclusivo della XV Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori alla Farnesina.

"Ci preoccupiamo, leggendo qualche dispaccio da Kiev, dell'incolumità dell'ambasciatore e dei suoi collaboratori. I rischi ci sono sempre ma lo abbiamo scelto" e "sappiamo che non è una partita sempre facile", ha aggiunto. (ANSA).