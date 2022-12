Pupi Avati, in Italia c'è un deficit di creatività

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - "A mio avviso c'è un deficit di creatività dell'Italia, dovuto all'omologazione, con il quale dobbiamo fare i conti. Il ministro Tajani mi ha chiesto di essergli vicino in certi momenti probabilmente potrò raccontargli come è andata fino ad ora e come potrebbe andare" sul tema della cultura, "senza presunzione e senza pontificare".

Lo ha detto all'ANSA il regista Pupi Avati a margine della XV Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori alla Farnesina. Il maestro del cinema italiano è stato scelto dal ministro come suo consigliere per i dossier che riguardano la cultura. "Sono qui per dire quello che so" come una persona "che conosce la vita e il rapporto con la cultura che ha avuto questo Paese", ha sottolineato il regista. (ANSA).