Amb.Silvestri, Macedonia del Nord in Ue obiettivo importante

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - "L'adesione della Macedonia del Nord all'Unione europea è un importante obiettivo per l'Italia e l'avvio dei negoziati nel luglio scorso è molto positivo". Lo ha detto l'ambasciatore italiano a Skopje, Andrea Silvestri, a margine della conferenza degli ambasciatori alla Farnesina. "Il Paese è ormai un Paese Nato ed è in una posizione occidentale molto netta - ha aggiunto -. La sua vicinanza poi lo rende particolarmente interessante dal punto di vista commerciale per le imprese italiane. Siamo già presenti con aziende di componentistica, ristorazione e si stanno aprendo opportunità non solo nei trasporti ma nelle energie rinnovabili". "Anche l'agroalimentare è un settore in crescita in una Nazione in cui l'agricoltura raggiunge il 9% del Pil".

"Il Paese dunque ha grandi opportunità che vanno coltivate.

Non a caso il ministro Tajani ha annunciato per il prossimo settembre una riunione quadrilaterale Italia, Albania, Macedonia del Nord e Bulgaria per riflettere insieme anche sugli aspetti politici". (ANSA).