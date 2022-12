Amb.Quintavalle, l'Afghanistan non può risorgere senza le donne

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - "L'Afghanistan è un Paese profondamente in crisi economica, umanitaria e dei diritti umani e non potrà risollevarsi senza il contributo di metà della popolazione, le donne". Lo ha detto l'ambasciatrice italiana Natalia Quintavalle, a margine della conferenza degli ambasciatori italiani alla Farnesina.

"Le donne sono escluse dalla vita civile e dal lavoro, è loro vietata l'educazione e ora anche l'accesso all'Università - ha ricordato Quintavalle -, ciò rende difficile il dialogo con i talebani". "Le donne e la popolazione intera, che vive una condizione difficilissima con il 90% degli abitanti al di sotto della soglia di povertà, ci chiedono di ascoltare la loro voce - ha detto ancora l'ambasciatrice - perché il loro timore è che l'attenzione nei confronti dell'Afghanistan scompaia dall'agenda internazionale". "Un rischio reale - dice ancora Quintavalle - di fronte a crisi come quella in Ucraina". "Per questo come Italia e come Unione Europea continuiamo a sostenere gli sforzi umanitari per alleviare la sofferenza di una popolazione allo stremo ma - ha aggiunto l'ambasciatrice - bisogna fare di più". "Il Paese - ha concluso Quintavalle - ha bisogno soprattutto di stabilità economica, difficile da raggiungere in una situazione in cui non si hanno rapporti con l'autorità de facto". (ANSA).