Amb.Flumiani, 30 anni relazioni con Slovacchia, rapporti stretti

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - "Quello dei trent'anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Slovacchia è un anniversario tondo che ci permette di fare il punto sulle nostre collaborazioni, ma anche sul dialogo politico: in questi mesi abbiamo parlato molto con la Slovacchia, anche in sede europea, di crisi in Ucraina, di energia e price cap. Con la Slovacchia ci sono rapporti molto stretti". Lo ha detto all'ANSA al margine della Conferenza degli ambasciatori l'ambasciatrice d'Italia a Bratislava, Catherine Flumiani.

"In questi mesi ho visitato molte società ed ho sempre trovato un grande apprezzamento per le nostre aziende, che hanno portato occupazione, con oltre 20.000 posti di lavoro, know how, ma anche un contributo sulla tecnologia verde, per la transizione ecologica e le infrastrutture", sottolinea.

Tra i due Paesi è anche solido il rapporto in campo culturale: "La Slovacchia ama molto la cultura, hanno una tradizione musicale propria - spiega l'ambasciatrice - Noi cerchiamo di proporre un'offerta che mostri anche la contemporaneità dell'Italia. Importantissimo è il capitolo lingua: l'italiano è molto studiato, e noi stiamo lavorando molto, anche a livello di università. Perché più lingua italiana significa più attività tra i nostri due Paesi", conclude.

(ANSA).