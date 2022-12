Amb.Battocchi, 'in Cile opportunità per litio, idrogeno, rame'

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - "Il Cile è un Paese che dà accesso non discriminatorio agli europei a risorse come litio, idrogeno e rame, risorse importanti per la transizione energetica. In questo contesto, non solo questo Paese ma anche altre realtà devono essere oggetto di attenzione di filiera, dobbiamo portare filiere e non solo singole aziende per vedere quali sono opportunità in loco su queste risorse strategiche". Lo ha dichiarato Mauro Battocchi, ambasciatore d'Italia in Cile, intervenendo alla XV Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori alla Farnesina. E' necessario "lavorare sulle filiere e in un'ottica geografica e non solo globale". (ANSA).