Amb. Vattani, nuova ambasciata a Singapore strumento innovativo

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - "Singapore essendo un hub, un centro strategico per il sudest asiatico, un'area di 600 milioni di abitanti e una classe media in crescita, è il tipico nuovo mercato che le aziende italiane cercano", dice all'ANSA, ai margini della conferenza degli Ambasciatori alla Farnesina, l'ambasciatore Mario Vattani, che sottolinea come la nuova ambasciata d'Italia abbia uno spazio aperto alla cultura e alle aziende italiane per la promozione, uno strumento totalmente innovativo.

"La nuova ambasciata, inaugurata da qualche mese, non è solo una sede nuova, più accessibile, più centrale e più spaziosa: la novità che ci invidiano gli altri paesi europei e non solo, è una sala espositiva, una showroom multimediale che ci permette di presentare le aziende e le innovazioni italiane. Le aziende ci possono chiedere questa sede per le presentazioni. Noi cerchiamo di farlo in coincidenza con il calendario di Singapore: ad esempio, quando c'è stata la Formula Uno, nella sala abbiamo fatto l'incontro con Pirelli, abbiamo avuto Brembo insieme al Politecnico di Milano. E' uno strumento che non hanno le altre ambasciate", spiega.

"Per quel che riguarda la cultura - aggiunge Vattani - Porteremo la splendida Collezione Farnesina a Singapore. La mostra sarà in un prestigioso museo della città, ma una parte della mostra sarà dentro la nostra sede. Uno strumento innovativo, un motore di promozione, ma anche un motore di sinergia: il ministro Tajani ha detto che la politica estera la facciamo in tanti. Il Ministero coordina, ma ci sono tante amministrazioni coinvolte, abbiamo già un rappresentante della Banca d'Italia, ma vorrei ampliare queste antenne a Singapore, ad esempio con Sace, Confindustria ed altri. Così si ha qualche marcia in più". (ANSA).