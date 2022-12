Amb. Ferrari, Turkmenistan Paese importante per il gas

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - ''Il Turkmenistan è un Paese di straordinarie prospettive, ricco di risorse naturali con un profilo politico che lo rende un importante fattore di stabilità in una regione particolarmente sottoposta a tensioni''. Lo ha affermato l'Ambasciatore d'Italia in Turkmenistan, Luigi Ferrari a margine della conferenza degli ambasciatori alla Farnesina.

''Soprattutto il gas - ha proseguito l'ambasciatore - è una risorsa importante con 15 trilioni di metri cubi di riserve che pone il Turkmenistan al 4-5 posto nel mondo, una ricchezza che ammonta a poco meno della metà di quella della federazione russa''. ''Al momento l'80% di questo gas è veicolato in Cina - ha aggiunto Ferrari - il nostro impegno è fare in modo che questa risorsa possa affluire, attraverso il Caspio e poi la Turchia, ed essere disponibile per l'Europa meridionale''.

