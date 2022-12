Amb. De Luca, prospettive partnership con India incoraggianti

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - "L'India è il Paese che cresce di più per quel che riguarda la crescita annuale post Covid, l'anno prossimo raggiungerà la Cina e l'Italia è arrivata ad occupare qui il terzo posto come partner, prima della Francia. Ci sono inoltre presupposti per una crescita ulteriore" . Lo ha detto l'ambasciatore italiano a New Delhi, Vincenzo De Luca, a margine della conferenza degli ambasciatori alla Farnesina.

"Il Paese - ha aggiunto - sta rinsaldando i rapporti con l'Europa e l'Italia, superata la fase difficile seguita alla vicenda dei Marò, punta ad aumentare la sua presenza in settori strategici come quello della transizione energetica, e le prospettive sono incoraggianti''.

''Abbiamo nel Paese un importante sistema istituzionale di supporto alle nostre imprese, come il Consolato generale appena aperto a Bangalore, la silicon valley dell'India" ha ricordato De Luca. " Dunque spingiamo su innovazione, digitalizzazione, transizione energetica come marchi della presenza italiana in India e come marchi della partnership tra i due Paesi'', ha concluso. (ANSA).