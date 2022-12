Ucraina: amb.Lambertini, difesa libertà è standing britannico

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - L'attivismo per l'Ucraina "è uno 'standing' tradizionalmente britannico. In una città come Londra dove si protesta per qualsiasi causa internazionale possa venire in mente, non c'è mai stata una manifestazione a favore della pace in Ucraina" perché quello della difesa della libertà "è un sentimento diffuso nel Paese e lo ha unificato". Lo ha affermato Inigo Lambertini, ambasciatore d'Italia nel Regno Unito, parlando all'ANSA a margine della Conferenza degli Ambasciatori alla Farnesina.

"Il concetto di libertà occidentale è nato nel Regno Unito", ha ricordato Lambertini. (ANSA).