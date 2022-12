Tajani, occupare spazi commerciali e internazionalizzare

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - "Sono assolutamente d'accordo su un'azione di politica economica attraverso la politica estera.

L'export è uno strumento per ridurre il debito pubblico, e tutto quello che possiamo fare per internazionalizzare le nostre imprese deve essere un elemento caratteristico della nostra politica estera. Dobbiamo puntare a occupare spazi commerciali e all'internazionalizzazione contro la delocalizzazione". Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo alla sessione "Le priorità della politica estera italiana" alla XV Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d'Italia nel mondo alla Farnesina.

Gli strumenti sono "Made in Italy e qualità. Pensiamo al successo dell'italian sounding, se la copia ha successo, pensiamo a quanto ne può avere l'originale", ha aggiunto il ministro. "La Turchia può essere un mercato interessante" e "ho una visione di politica industriale che deve portarci a fare accordi con l'Africa sul tema delle materie prime", ha spiegato il ministro, sottolineando poi che "dobbiamo investire all'estero ma anche attrarre investimenti a noi". (ANSA).