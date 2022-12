Spagna: mostra su Pasolini aperta fino a marzo a Segovia

(ANSA) - MADRID, 21 DIC - Nuova tappa per la mostra fotografica italo-spagnola 'Ipotesi di raffigurazione', dedicata alla figura di Pier Paolo Pasolini: dopo Madrid, l'esposizione è stata infatti allestita presso il Palacio Quintanat di Segovia, dove sarà visitabile fino al 5 marzo 2023.

Suddivisa in cinque sezioni — "sopralluoghi", "autoritratti", "fascismo eterno", "terre di mezzo", "periferie" —, la mostra ripercorre le diverse fasi della vita artistica di Pasolini attraverso gli scatti degli artisti italiani Elisabetta Benassi, Jacopo Benassi, Marco Delogu, Pino Musi, Sabrina Ragucci e Giovanna Silva, assieme a quelli degli spagnoli Alberto García-Alix, Jordi Barreras e Jorge Fuembuena.

L'iniziativa è stata organizzata, in occasione dei 100 anni dalla nascita del grande intellettuale, dall'Istituto Italiano (IIic) di Madrid, sotto gli auspici dell'Ambasciata italiana a Madrid e con la promozione del Ministero degli Affari Esteri.

L'esposizione è stata curata da Marco Delogu, Andrea Cortellessa e Silvia De Laude (ANSA).