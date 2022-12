L'ambasciatore in Ucraina Zazo, 'i segnali non sono positivi'

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - A dieci mesi dall'inizio della guerra in Ucraina "i segnali per la possibile fine del conflitto non sono positivi. Continuano i bombardamenti e gli attacchi alle infrastrutture. Molto dipenderà dall'evolversi delle operazioni militari, ma non è da escludersi qualche effetto dell'azione diplomatica". E' quanto ha dichiarato l'ambasciatore d'Italia a Kiev, Pier Francesco Zazo, parlando all'ANSA a margine della Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d'Italia in corso alla Farnesina.

"La situazione a Kiev è drammatica, manca l'acqua e continuano gli attacchi mirati alle infrastrutture energetiche - ha aggiunto Zazo -. Ci sono blackout, ma confinati in parte della città e gli ucraini stanno dimostrando una straordinaria capacità di riparare i danni, oltre ad essere migliorata la loro capacità di intercettare missili e droni russi". Il sindaco di Kiev aveva lanciato la proposta di evacuare la città "ma la popolazione è resiliente, purtroppo si sta abituando a stare al freddo e al buio - ha continuato l'ambasciatore -. Ad Odessa, invece, la situazione è più difficile e la popolazione lascia la città".

Zazo ha concluso sottolineando come sia importante la presenza italiana a Kiev: "L'immagine dell'Italia in Ucraina è molto positiva per il sostegno politico e umanitario che abbiamo dato fin dall'inizio - ha detto -. L'Ambasciata, salvo poco tempo, è stata sempre aperta e ha continuato a svolgere attività commerciale e culturale. Un segnale importante per il Paese".

(ANSA).