Kazakistan: ambasciatore Alberti, un Paese in fase di rilancio

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - "Il Kazakistan è un Paese in una fase di rilancio, il governo ha ragionato su un programma di riforme profonde per rispondere alle tensione interne che si erano manifestate a gennaio e in seguito all'impatto della guerra in Ucraina, ricordiamo che il Paese ha moltissimi legami con la Russia". E' quanto ha dichiarato l'Ambasciatore italiano in Kazakistan Marco Alberti all'ANSA a margine della Conferenza degli ambasciatori alla Farnesina.

"Il Paese è in una posizione molto delicata - ha aggiunto - ma affronta le difficoltà in una logica multilaterale di apertura e dialogo verso l'esterno e non di autoconservazione".

"L'Italia in Kazakistan è in una posizione avvantaggiata e siamo impegnati a trasformare questi rapporti privilegiati in una vera partnership - ha spiegato - in una logica di soft power, utile in tempi difficili come questi, stiamo per aprire l'istituto italiano di cultura. Inoltre, in occasione dell'anniversario dei rapporti bilaterali che cadeva nel 2022 abbiamo organizzato più di 30 eventi tutti legati alla promozione integrata dell'Italia. Generare forza attrattiva aiuta a proporre un modello dell'Italia che è assolutamente vincente. Nel Paese la comunità italiana è di 500 persone, le nostre imprese, tra grandi e più piccole, sono 250 e sta crescendo la presenza italiana nell'industria creativa mentre il made in Italy continua ad esercitare un grandissimo fascino".

(ANSA).