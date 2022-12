Ambasciatore in Tanzania, l'Italia investe nel turismo

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - La presenza italiana in Tanzania è molto forte, a partire da una "tradizione importante di missionari che aiutano le fasce più deboli della popolazione".

Lo ha detto all'ANSA l'ambasciatore italiano a Dar es Salaam Marco Lombardi a margine della Conferenza degli Ambasciatori.

Sul fronte della cooperazione bilaterale, Lombardi ha ricordato le 200 imprese italiane che hanno investito nel porto turistico di Zanzibar. E per il futuro si possono sviluppare nuove potenzialità.

La Tanzania - ha poi ricordato - è l'unico Paese africano con una presidente donna, e da questo punto di vista può essere un esempio per tutto il continente nella sua "vocazione all'inclusività". (ANSA).