Amb. Falcinelli, Grecia meta importante per aziende italiane

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - "Oltre che un importante partner economico dell'Italia, la Grecia è tra i principali attori nel Mediterraneo orientale, in particolare nei rapporti con altri paesi rivieraschi, si pensi al complesso rapporto con la Turchia. Per questo l'ambasciata d'Italia è impegnata su diversi dossier": lo ha detto all'ANSA l'ambasciatrice d'Italia ad Atene Patrizia Falcinelli al margine della Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori in corso alla Farnesina.

"La Grecia - ha proseguito - ha un ruolo importante per quel che riguarda il transito flussi energetici, soprattutto grazie all'apertura del Tap, del corridoio meridionale del gas dal Caucaso, e in futuro potrà anche ospitare il passaggio dei cavi elettrici da paesi del Medio oriente, in particolare dall'Egitto". Per l'ambasciatrice, il Paese è "una meta importante per gli investimenti stranieri e i flussi commerciali, in particolare dopo la pubblicazione del Recovery plan, il cosiddetto Greece 2.0. E offre notevoli opportunità alle aziende italiane: nel settore energetico, dove tutti maggiori gruppi italiani sono già da anni nel panorama greco. E poi le infrastrutture e i trasporti: le ferrovie greche sono gestite nell' operatività passeggeri dalle Ferrovie dello Stato.

Penso a poi alla digitalizzazione: in Grecia opera Telecom Italia Sparkle, che ha aperto il quarto data center". Un rapporto che si avvale anche della vicinanza culturale, di valori, e geografica tra i due Paesi, nota.

C'è poi il tema immigrazione: "La Grecia - sottolinea l'ambasciatrice - è un interlocutore privilegiato dell'Italia nel Mediterraneo orientale. In quanto paesi di primo approdo, condividono gli stessi interessi e sono impegnati con altri paesi Ue a far valere a Bruxelles la necessità di un equilibrio tra paesi di primo approdo e la solidarietà degli altri. In questo ambito è attivo il Med 5, esercizio tra i Paesi del sud Europa che si incontrano periodicamente, ovvero Italia, Grecia, Malta, Cipro e Spagna" (ANSA).