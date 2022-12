Amb. Benassi, sbagliava chi prevedeva un'Europa frammentata

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - "L'Italia è parte dell'Europa, noi siamo l'Europa. Europa che ha dato un grande messaggio di unità con la pandemia e ora nuovamente con l'inaccettabile invasione russa dell'Ucraina. Risponde nella stessa maniera: con l'unitarietà, che è ad esempio nei nove pacchetti di sanzioni alla federazione russa, l'ultimo perfezionato al consiglio europeo della settimana scorsa": lo ha detto l'ambasciatore Piero Benassi, rappresentante permanente dell'Italia all'Ue, al margine della Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori in corso alla Farnesina.

"L'unitarietà si è mostrata anche nell'assistenza umanitaria, finanziaria e macroeconomica all'Ucraina, ma anche assistenza militare. L'Europa rimane tale, con un peso politico adeguato allo straordinario progetto politico che è l'integrazione europea, se rimane unita. E' stato fatto un calcolo sbagliato, da chi puntava sulla frammentazione, sulla difesa dell'Ucraina l'Europa è e resterà unita", ha notato.

Per Benassi, la conferenza al ministero degli Esteri è un momento "rilevante, serve a mettere a fuoco le linee portanti della politica estera italiana, confrontarla a massimo livello, con il Ministro degli Esteri e le altre autorità di governo che interverranno. Serve a mettere a punto la sfida che ci troviamo davanti, politica ma anche economica e sociale, come ha dimostrato l'ottimo successo negoziale trainato dall'Italia per il raggiungimento di un tetto al prezzo del gas, qualcosa che va a tutela delle imprese e dei cittadini". (ANSA).