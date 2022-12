Italia protagonista al Festival di Chitarra di Ankara

(ANSA) - ISTANBUL, 19 DIC - Il maestro Lorenzo Micheli, tra i principali chitarristi classici italiani contemporanei, ha partecipato con un concerto all'inaugurazione del Primo Festival Internazionale di Chitarra di Ankara. L'evento, organizzato dall'Accademia di Belle Arti della capitale turca con il contributo dell'Ambasciata d'Italia in Turchia, è stato possibile anche grazie alla volontà delle istituzioni locali, che hanno contribuito al successo dell'iniziativa assieme ai partner e a varie associazioni musicali di Ankara. Il concerto di Micheli, presso la più antica Sala concerti della capitale turca, ha raccolto un grande successo di pubblico.

Lorenzo Micheli si è formato a Milano, e, dopo aver vinto numerosi premi internazionali, ha intrapreso un'intensa attività artistica che in vent'anni lo ha portato a suonare in 25 paesi europei, in oltre duecento città degli Stati Uniti e del Canada, in Africa, in Asia, in Australia e in America Latina. (ANSA).