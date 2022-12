Brasile: premio Rifiuti Zero all'ambasciata d'Italia

(ANSA) - BRASILIA, 19 DIC - L'ambasciata d'Italia a Brasilia ha vinto il premio 'Lixo Zero Brasil 2022', promosso dall'Istituto Lixo Zero Brasil, nella categoria 'Certificazione'. Il premio viene consegnato annualmente, a titolo di riconoscimento, a persone o istituzioni di rilievo nella promozione di pratiche relative al concetto Rifiuti Zero nel Paese attraverso esempi concreti.

Durante la cerimonia, svoltasi nei giorni scorsa a Cuiabá, capoluogo dello Stato di Mato Grosso, è stato consegnato un premio anche a Campari Group, prima fabbrica italiana Rifiuti Zero in Brasile, rafforzando così lïimportanza dell'Italia come riferimento nella gestione dei residui.

"Il progetto Ambasciata Verde ci ha permesso di implementare negli ultimi anni, con grande impegno, una serie di pratiche che contribuiscono per la salvaguardia dell'ambiente. Ricevere questo prestigioso premio assume un significato importante sia a livello personale che per l'ambasciata d'Italia a Brasilia e lo Stato italiano", ha sottolineato l'ambasciatore Francesco Azzarello.

L'ambasciata d'Italia a Brasilia attualmente gestisce correttamente il 97% dei residui prodotti e praticamente il 100% dei residui organici viene smaltito nell'area di compostaggio presente allïinterno della stessa missione diplomatica.

Il coordinatore del progetto Ambasciata Verde, l'avvocato Pedro Moura, ha ribadito l'importanza sociale e educativa del progetto che, durante il 2022, ha realizzato visite guidate con dieci scuole e oltre 400 studenti.

"Vogliamo insegnare ai bambini e adolescenti a fare il compostaggio a casa, adattando il modello che utilizziamo in ambasciata. L'Italia ci insegna che è possibile essere Rifiuti Zero ovunque e questo dev'essere trasmesso alle nuove generazioni", ha sottolineato Moura. (ANSA).