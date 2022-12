Vietnam-Italia: progetto scambio culturale nel campo della moda

(ANSA) - HANOI, 18 DIC - Il progetto di scambio culturale nel campo della moda e del design "Ao Dai Heritage - Culture of Love", condotto dal Golden Heritage Group in collaborazione con l'ambasciata d'Italia in Vietnam e la Camera di Commercio italiana in Vietnam, è entrato nel vivo con la presentazione di dieci Ao Dai (l'abito tradizionale vietnamita), creati dalla stilista Maria Elena Di Terlizzi.

La stilista "ha utilizzato materiali italiani di alta qualità e metodi di taglio europei per dare all'Ao Dai una nuova immagine, con una chiara contaminazione tra la cultura vietnamita e quella europea, più moderna e giovanile". Il progetto complessivo comprende 60 abiti Ao Dai in tre diverse declinazioni, cerimonia, ufficio e lifestyle. "Gli Ao Dai che ho disegnato continuano a raccontare storie sulla cultura e sulle tradizioni vietnamite, e si ispirano ai costumi degli antichi monarchi vietnamiti, adattati alle moderne esigenze, sia nei colori che nell'architettura" ha precisato Maria Elena Di Terlizzi.

In passerella, oltre agli Ao Dai italiani, anche la collezione da cerimonia "Il Chrysanthemum e il Sole" della stilista vietnamita Lasen Vu, "intrisa della cultura tradizionale vietnamita, nei motivi a fascia, nei gioielli di bronzo, nel ricamo tipico Quat Dong". La stilista ha affermato che "l'idea di cooperazione del progetto "Ao Dai Heritage - Culture of Love" è un modo efficace per diffondere la cultura vietnamita nel mondo, che garantisce agli stilisti vietnamiti opportunità di scambio e apprendimento nel campo della creatività".

A fare da contraltare agli abiti da sposa vietnamiti, quelli italiani, delicati e romantici, di Maria Elena Di Terlizzi, a raccontare le storie di moda dei due paesi, ciascuno con il proprio linguaggio e il proprio patrimonio culturale. (ANSA).