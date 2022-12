Singapore accoglie una delegazione del Comune di Milano

Una delegazione del Comune di Milano guidata dalla vicesindaco Anna Scavuzzo è a Singapore. La missione si è svolta nell'ambito del programma ICP (International City Partnerships) finanziato dall'Unione Europea per lo scambio di politiche urbane sostenibili tra le città europee e il resto del mondo. La Commissione europea supporta la collaborazione tra Milano e Singapore per promuovere economia circolare del cibo, tema prioritario del Milan Urban Food Policy Pact, il Patto internazionale di oltre 250 sindaci guidato da Milano.

La vicesindaco ha presentato alle diverse agenzie governative, università e centri di ricerca e aziende di Singapore le buone pratiche nell'ambito della propria Food Policy. Tema di grande interesse quello del contrasto allo spreco alimentare, realizzato anche con gli Hub di quartiere contro lo spreco alimentare, progetto per cui Milano ha vinto l'Earthshot Prize 2021. Diversi incontri anche con università e aziende, che in entrambe le città collaborano attivamente con investimenti in ricerca e innovazione.

L'Ambasciata italiana a Singapore ha seguito con interesse la missione e condiviso obiettivi e priorità per un rafforzamento delle collaborazioni fra Italia e Singapore attraverso un ruolo ancora più attivo di Milano.

"Cibo, produzione, spreco, logistica, sostenibilità, resilienza, rifiuti, energia, agritech: temi importanti che aprono la strada a ulteriori scambi di idee, progetti, proposte. Milano e Singapore condividono l'impegno nella ricerca, l'attualità degli obiettivi e la capacità di lavorare in squadra fra istituzioni pubbliche e private. Promuovere sistemi alimentari urbani sostenibili significa occuparsi della sostenibilità della città nel suo insieme e si aprono quindi molte vie di collaborazione ulteriore", ha dichiarato la vicesindaco Anna Scavuzzo.

"Le tematiche connesse alla sostenibilità rappresentano un pilastro su cui continuare ad intensificare le nostre relazioni con Singapore e con quest'area in costante crescita. Possiamo farlo sfruttando un approccio multilivello in grado di coinvolgere dalle nostre realtà cittadine fino all'Asean, associazione regionale che rappresenta dieci paesi e oltre 600 milioni di persone, e di cui l'Italia è partner di sviluppo". Un delegazione di Singapore era stata a Milano lo scorso giugno, sempre nell'ambito dell'ICP programme finanziato da Ue. (ANSA).