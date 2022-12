Italia e Argentina firmano intesa sul debito col Club di Parigi

(ANSA) - BUENOS AIRES, 17 DIC - Il ministro dell'Economia dell'Argentina, Sergio Massa, e l'ambasciatore generale d'Italia a Buenos Aires, Fabrizio Lucentini, hanno firmato oggi un documento d'intesa per il rifinanziamento del debito di 2,4 miliardi di dollari che il paese sudamericano ha contratto con il Club di Parigi.

Il documento, si legge in una nota ufficiale di Buenos Aires, è il primo firmato a livello bilaterale e si inquadra nell'accordo generale raggiunto ad ottobre con il gruppo di paesi che compongono il Club di Parigi.

L'intesa raggiunta con l'Italia, prosegue la nota, permetterà all'Argentina di "sostenere gli sforzi per stabilizzare l'economia e di aprire possibilità di finanziamenti bilaterali su progetti di infrastruttura e la promozione delle esportazioni". (ANSA).