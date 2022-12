Charity Fashion Show all'Ambasciata d'Italia a Belgrado

(ANSAmed) - BELGRADO, 17 DIC - Serata di solidarietà all'insegna della moda ieri sera presso l'Ambasciata d'Italia a Belgrado, che ha ospitato un "Charity Fashion Show" ideato in collaborazione con l'Agenzia Fabrika di Vesna Mandic.

Protagonisti della serata i bambini della casa di accoglienza "Prihvatilište za decu Beograda", ai quali i loro idoli serbi del mondo del cinema e dello sport hanno consegnato speciali doni di Natale. L'evento è stato arricchito dalla sfilata organizzata dalla boutique italiana "Distante", uno dei punti di riferimento per l'alta moda nella capitale serba.

L'Ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, ha sottolineato che "in occasione delle festività natalizie abbiamo voluto organizzare un evento che coniugasse due tratti distintivi dell'italianità: solidarietà e moda. Ma siamo soprattutto felici di aver contribuito a realizzare, sia pur in piccola parte, i sogni di questi bambini".

Presente all'evento anche la Ministra dell'Agricoltura, Jelena Tanasković. (ANSAmed).