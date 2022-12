Terracciano, collezione Farnesina fruibile da disabili

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - La Collezione Farnesina, oltre 700 opere di arte contemporanea ospitate al Ministero degli Esteri, sarà fruibile anche dai visitatori con disabilità visiva grazie ad un percorso dedicato. E' quanto ha annunciato il Direttore Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale, Pasquale Terracciano, nel corso della cerimonia di premiazione degli studenti delle scuole italiane all'estero che hanno partecipato al concorso 'ArteOltreConfine'.

''Grazie al concorso, promosso dal Ministero degli Esteri, dal Museo Tattile Omero di Ancona e in collaborazione con il Ministero della Cultura e dell'Istruzione - ha spiegato Terracciano - non solo gli studenti delle scuole italiane all'estero hanno potuto scoprire la Collezione Farnesina ma è stato affidato loro il compito di valorizzarla e renderla più accessibile attraverso la realizzazione di manufatti ispirati alle opere della Collezioni e destinati ad un pubblico con visibilità visiva''. ''I giovani sono i primi a sentire il tema dell'inclusione'' ha aggiunto Terracciano ''e dunque il ministero degli Esteri vuole recepire questo messaggio e rendere più accessibile la Collezione Farnesina'' alle persone ipovedenti. ''Godere dell'arte è un diritto universale - ha ricordato Andrea Socrati, del Museo Tattile Statale Omero di Ancona - e poter toccare le opere d'arte significa godere a pieno di un proprio diritto. Gli studenti che hanno partecipato al concorso sono stati chiamati dunque a realizzare manufatti ispirati alle opere degli artisti presenti nella Collezione Farnesina''. Ad essere premiati sono stati gli studenti dell'Istituto Statale Italiano ''Leonardo da Vinci'' di Parigi, della Scuola Primaria e dell'Infanzia italiana di Smirne, della Scuola italiana paritaria 'Pietro della Valle' di Teheran e della sezione italiana del Liceo Artistico Freudenberg di Zurigo.

(ANSA).