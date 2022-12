Teatro: a Buenos Aires per due stagioni 'Divina Italia'

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Il Teatro Colón di Buenos Aires dedica due intere stagioni teatrali all'Italia. il programma "Divina Italia", occuperà le stagioni teatrali 2023 e 2024 con una corposa presenza di opere, di artisti e di produzioni teatrali italiani che spazieranno dall'opera lirica, alla musica, alla danza e al balletto.

Per suggellare la cooperazione tra il Teatro e l'Italia, la Direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires, Donatella Cannova, e il Direttore Generale del Teatro Colón, Jorge Telerman, hanno firmato - alla presenza dell'Ambasciatore d'Italia in Argentina, Fabrizio Lucentini - un accordo di collaborazione tra le due istituzioni proprio in vista delle stagioni di "Divina Italia".

Sarà "Resurrezione" di Gustav Mahler, diretta da Romeo Castellucci, ad aprire la stagione 2023 del Colón, mentre nel corso dell'anno sono in programma altri appuntamenti con l'Italia protagonista: tra questi, a marzo, il "Faust", con il direttore Stefano Poda e il Teatro Regio di Torino; tra maggio e giugno, il "Caravaggio" di Mauro Bigonzetti e Bruno Moretti, con il ballerino Roberto Bolle; tra settembre e ottobre, "La vedova allegra" di Damiano Michieletto e infine le produzioni teatrali dell'Opera di Roma e del Teatro La Fenice di Venezia. Le musiche di Donizetti, Verdi, Rossini e Puccini saranno poi ulteriori elementi di forte richiamo all'Italia, in un connubio artistico italo-argentino. (ANSA).