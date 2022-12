Italia-Turchia, 2022 da record con 25 mld dollari interscambio

(ANSA) - ISTANBUL, 16 DIC - L'interscambio economico tra Italia e Turchia raggiungerà entro la fine del 2022 la cifra record di 25 miliardi di dollari. Lo ha affermato Livio Manzini, presidente della Camera di Commercio e Industria italiana in Turchia, durante una cerimonia di premiazione a Istanbul delle aziende che più hanno contribuito a migliorare le relazioni commerciali tra i due Paesi. Il volume degli scambi nel 2022 è superiore ai 23 miliardi raggiunti lo scorso anno che già avevano segnato un record. "Gli scambi tra Italia e Turchia rappresentano un commercio equilibrato. Quando guardiamo ai 25 miliardi di interscambio, vediamo che all'incirca metà sono importazioni e l'altra metà sono esportazioni", ha detto Manzini sottolineando come, per questo motivo, quella tra Italia e Turchia è una relazione commerciale sostenibile. "La Turchia è un partner molto importante per l'Italia", ha affermato durante la cerimonia l'ambasciatore italiano ad Ankara Giorgio Marrapodi sottolineando il ruolo della Camera di Commercio e Industria italiana in Turchia nel rafforzare gli scambi commerciali.

Durante la cerimonia, le aziende turche Eldor Elektronik e Getir sono state premiate per il loro contributo alle relazioni commerciali italo-turche. (ANSA).