Italia-Serbia: a Belgrado seminario sul vetro di Murano

(ANSAmed) - BELGRADO, 16 DIC - Per celebrare l'anno del vetro, si è svolta ieri a Belgrado la conferenza "Murano - Vetro - Venezia: destini paralleli" realizzata dall'Ambasciata d'Italia in Serbia in collaborazione con il Museo delle Arti Applicate di Belgrado. Il seminario, tenuto dall'esperto di produzione del vetro muranese Maurizio Zampedri, ha ripercorso le tecniche e la storia della produzione del vetro sull'isola veneziana.

"Il vetro di Murano rappresenta un'eccellenza del Made in Italy apprezzata in tutto il mondo. Dal 1400 ad oggi ha saputo mantenere intatto il suo fascino. Le tecniche di produzione sono state aggiornate e adeguate alle sfide del mercato senza abbandonare la tradizione" ha dichiarato l'Ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori. (ANSAmed).