Italia-Iraq: ambasciatore Greganti visita base Dublin a Baghdad

(ANSAMed) - BEIRUT, 16 DIC - L'ambasciatore d'Italia in Iraq, Maurizio Greganti, accompagnato dall'addetto alla Difesa, colonnello Luigi Sambin, ha visitato la base militare "Camp Dublin" a Baghdad, dove sono riprese le attività di formazione della polizia irachena ad opera delle Squadre Mobili di Addestramento dei Carabinieri.

Al suo arrivo l'ambasciatore e l'addetto alla Difesa sono stati accolti dal Comandante della Scuola di Addestramento Speciale della Polizia Federale irachena, generale Hassan Redha Hadi e dal Direttore Generale della Formazione dello stesso Corpo, Generale Adel Naaem Ghelan e dal Comandante del Team Carabinieri, Tenente Colonnello Agostino.

"Sono molto contento di poter assistere oggi alla ripresa di questa iniziativa, bruscamente interrotta a causa della pandemia da Covid-19", ha commentato l'ambasciatore.

"Sono grato ai nostri militari e in special modo all'Arma dei Carabinieri per essere tornati a riprendere le fila di un lavoro cruciale per la stabilità del Paese, fondamentale per la collaborazione bilaterale in materia di sicurezza e difesa e apprezzatissimo dalle autorità locali, che hanno spesso richiesto a gran voce il rientro degli addestratori italiani in virtù dell'ottimo lavoro svolto negli scorsi anni".

Le attività di formazione prevedono l'addestramento di oltre 6.000 appartenenti alle forze di sicurezza irachene attraverso l'erogazione di corsi basici e specialistici (controllo del territorio, gestione dell'ordine pubblico, tecniche di polizia, primo soccorso e gestione dei traumi), con lo scopo di sostenere il governo iracheno nel contrasto al terrorismo.

Il percorso didattico mira infatti a potenziare le capacità operative delle Forze di Polizia irachene, con l'obiettivo di sostenere il processo di stabilizzazione e di normalizzazione del Paese. (ANSAMed).