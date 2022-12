Giornata Spazio a Washington: Tajani, cooperare di più con Usa

(ANSA) - WASHINGTON, 16 DIC - "Siamo una parte importante dell'agenzia spaziale europea, in Italia lavoriamo sodo per il (sistema di navigazione satellitare, ndr) Galileo Constellation, ci sono un sacco di satelliti made in Italy... ma dobbiamo cooperare di più in questo settore, che è cruciale per il futuro": lo ha detto in un video messaggio il ministro degli esteri Antonio Tajani alla "Giornata Nazionale dello Spazio" ospitata dall'ambasciata italiana a Washington, che ha riunito dirigenti e aziende italiane e americane leader del settore: tra le altre Leonardo e le sue partecipate, Telespazio e Thales Alenia Space, Avio, Argotec, Altec, D-Orbit, Breton, Picosats, Space Factory, Astra Space, BluElectronic, AEREA, e sul fronte americano Blue Origin, SpaceX, Axiom Space, Boeing, Virgin Orbit, Virgin Galactic. "L'Italia è pronta per una migliore cooperazione con gli Usa. Vogliamo lavorare insieme per un futuro migliore, per le nostre famiglie, per i nostri Paesi, per più politiche industriali e contro il climate change", ha proseguito Tajani.

Gli ha fatto eco l'ambasciatrice Mariangela Zappia, ricordando che la giornata dello spazio cade in coincidenza con quella che nel dicembre del 1964 vide l'Italia diventare il terzo Paese al mondo a lanciare un satellite nello spazio, dopo Usa e Urss. Da allora, ha proseguito, l'Italia "è sempre stata parte del piccolo gruppo di player visionari del settore", con un'industria diffusa da nord a sud che copre l'intera filiera della space economy, come ha sottolineato in un video messaggio pure il presidente dell'agenzia spaziale italiana (Asi) Giorgio Saccoccia. Ed è diventato, ha aggiunto Zappia, "un partner fidato degli Usa anche nello spazio", "primo principale Paese europeo a siglare un accordo bilaterale con la Nasa e il primo ad aderire agli accordi Artemis". "Un partner indispensabile", ha confermato Chirag Parikh, vice assistente della presidente del National Space Council (cioè Kamala Harris) ed executive secretary dello stesso organismo. (ANSA).