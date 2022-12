Giornata dello Spazio celebrata in Ambasciata Italia a Tunisi

(ANSAmed) - TUNISI, 16 DIC - In occasione della Giornata Nazionale dello Spazio, celebrata per la prima volta a Tunisi, e nell'ambito della campagna a sostegno della candidatura di Roma a EXPO 2030, l'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Fabrizio Saggio, ha inaugurato la mostra "Voir Plus Loin", elaborata sulle immagini satellitari di COSMO SkyMed, raffiguranti opere architettoniche e naturalistiche viste dallo spazio.

L'evento, che ha visto la partecipazione del ministro dell'Istruzione Superiore e della Ricerca Moncef Boukthir, è stata l'occasione per sottolineare l'eccellenza tecnologica italiana, leader in settori innovativi, come dimostrato anche dall'avvio nei giorni scorsi della centrale fotovoltaica di ENI nel sud della Tunisia e dal recente progetto di interconnessione elettrica ELMED che unirà, attraverso 240 km di cavo, nei prossimi anni Tunisia e Italia. "E' nostra intenzione sviluppare la collaborazione bilaterale anche in ambito spaziale, approfittando dell'expertise già presente, grazie alla quale la Tunisia è stata il primo tra i Paesi del Maghreb a lanciare in orbita un proprio satellite" ha dichiarato l'ambasciatore Saggio. (ANSAmed).