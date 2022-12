(ANSA) - ROMA, 16 DIC - È stato firmato il contratto di partecipazione dell'Italia a Expo 2025 Osaka, la prossima Esposizione Universale che si aprirà il 13 Aprile 2025 in Giappone. Lo ha comunicato oggi al segretario generale del Bie, Dimitri Kerkentzes, il commissario generale di sezione dell'Italia per Expo 2025 Osaka, Paolo Glisenti, nel corso di un incontro nella sede del Bureau International des Expositions a Parigi.

Sono 150 i paesi che ad oggi hanno confermato la loro presenza a Expo 2025 Osaka, che ha come tema 'Progettare la Società per le Vite future', e già 12 quelli che hanno sottoscritto il contratto di partecipazione. L'accordo, che prevede l'inizio nei prossimi mesi dei lavori di costruzione del Padiglione Italia e la consegna del Padiglione entro la seconda metà del 2024, è stato approvato e sottoscritto dal segretario generale dell'Associazione World Exposition, Ishige Hiroyuki, e dal Commissario del Governo giapponese per Expo 2025, Haneda Koji.

Il Padiglione Italia, che avrà come claim 'L'Arte rigenera la Vita', sorgerà nel plot A-9, assegnato gratuitamente da Expo Osaka, nel distretto 'Saving Life' del sito espositivo. Il plot ha un'area di 3626 metri quadri, dei quali 2538 mq saranno edificabili, per un'altezza massima di 17 metri. (ANSA).