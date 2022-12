Etiopia, il contributo italiano per il processo di pace

(ANSA) - IL CAIRO, 16 DIC - "L'Italia, tramite il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha stabilito un finanziamento di 300 mila euro, con risorse a valere sul Decreto Missioni, a sostegno delle capacita' dell'Intergovernmental Authority on Development (IGAD) per le attività volte ad accompagnare il processo di pace in Etiopia, anche in una prospettiva di promozione di stabilita' e sviluppo nella Regione del Corno d'Africa". Lo scrive la pagina Facebook dell'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba.

"L'IGAD ha svolto un ruolo importante nella facilitazione della firma dell'Accordo di Pretoria tra il Governo Federale etiopico e il TPLF, documento che peraltro prevede una partecipazione attiva" della stessa Authority "nella cruciale implementazione delle sue previsioni", viene aggiunto con riferimento al Fronte Popolare di Liberazione del Tigrè (Tplf).

"L'Italia, in veste di co-presidente del Forum dei donatori dell'IGAD, crede fortemente nell'importanza di sostenere concretamente" questo ente "ed il processo di pace a beneficio della promozione di una pace duratura in Etiopia. Con questo contributo, l'Italia intende riaffermare ancora una volta il rilievo prioritario attribuito alla stabilita' dell'Etiopia e confermare le fraterne relazioni di cooperazione con il popolo etiope e l'IGAD", conclude la nota. (ANSA).