Slovacchia: Flumiani incontra il presidente del gruppo Icm

(ANSA) - PRAGA, 15 DIC - L'ambasciatrice d'Italia a Bratislava, Catherine Flumiani, ha incontrato ieri il presidente del gruppo ICM, Gianfranco Simonetto, in visita a Bratislava per una riunione di lavoro presso il ministero dei Trasporti e delle Costruzioni slovacco, dedicato al progetto di ammodernamento della linea ferroviaria che collega Devinska Nova Ves (ovest) con il confine con la Repubblica Ceca.

L'incontro, organizzato dall'ambasciata, si legge in una nota, è stato presieduto dal sottosegretario ai Trasporti, Jaroslav Kmet, con la partecipazione dei vertici delle Ferrovie slovacche committenti del contratto siglato con la società italiana, e ha consentito un aggiornamento riguardo ai lavori in corso e alle prossime fasi del progetto. Flumiani ha ribadito la valenza dell'opera in corso di realizzazione nel quadro delle reti di trasporto europee ed ha ringraziato per lo stretto raccordo assicurato dal ministero dei Trasporti nei confronti del progetto, confermando altresì il forte interesse delle aziende italiane per le opportunità nel settore delle infrastrutture. Due giorni fa, l'ambasciatrice aveva visitato la sede del Gruppo ICM a Malacky, incontrando il personale italiano e slovacco dell'azienda che ha presentato un'aggiornata illustrazione del progetto nelle sue diverse fasi. (ANSA).