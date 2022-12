Lisbona, progressi sull'intelligenza artificiale in oncologia

(ANSA) - LISBONA, 15 DIC - Circa cento persone tra accademici, ricercatori e specialisti medici hanno preso parte il 14 novembre al seminario su 'Intelligenza Artificiale per l'Oncologia - Le nuove frontiere, dall'Accademia alla sala operatoria', promosso e organizzato dall'Ambasciata d'Italia a Lisbona e da Hipácia - Associazione dei Ricercatori Italiani in Portogallo, presso l'Auditorium della Fondazione Champalimaud di Lisbona.

L'evento è stato concepito come momento di analisi ed approfondimento delle più innovative modalità di utilizzo dell'intelligenza artificiale in campo oncologico, per la diagnosi precoce e per la cura dei tumori, mettendo a raffronto le esperienze tra i ricercatori dei due Paesi. Al seminario è intervenuta anche la Presidente della Fondazione Champalimaud, Leonor Beleza, che ha sottolineato il ruolo dell'intelligenza artificiale come parte sempre più integrante della nostra vita quotidiana e come strumento per far fronte alle grandi sfide per la nostra salute.

L'evento ha mostrato l'alto grado di collaborazione esistente tra Italia e Portogallo nel campo dell'AI, ben illustrato dal caso del concorso tra specialisti dei due Paesi nello sviluppo di un software in grado di aiutare nella diagnosi, nel trattamento e nella previsione di possibili recidive del cancro al seno, o dal progetto dell'Instituto Superior Técnico di Lisbona, con il contributo di ricercatori italiani, di sviluppo di un software basato sull'AI per la diagnosi del melanoma che sarà presto integrato in un'applicazione per Smartphone.Prtogallo. (ANSA).