Lettonia: Ambasciata d'Italia dedica concerto a Verdi

(ANSA) - VILNIUS, 15 DIC - Sarà dedicato a Giuseppe Verdi e alla storica dimora di Sant'Agata in provincia di Piacenza il concerto organizzato dall'Ambasciata d'Italia a Riga in occasione delle festività natalizie. Lo rende noto un comunicato stampa diramato dalla Rappresentanza.

Con "I racconti di Sant'Agata" - in programma al Museo della Borsa di Riga il prossimo 18 dicembre alle ore 19 - la grande tradizione dell'opera italiana incontra i talenti della musica lettone per celebrare la figura di Verdi e la sua eredità.

"Giuseppe Verdi è un personaggio simbolo del Risorgimento italiano e della cultura europea" ha sottolineato l'Ambasciatore d'Italia a Riga, Alessandro Monti. "Questo concerto, realizzato da un ensemble italo-lettone, vuole essere un tributo alla capacità della musica di Verdi di ispirare musicisti e appassionati del nostro continente, dal Mediterraneo al Baltico", ha sottolineato il diplomatico.

Il concerto sarà eseguito da un ensemble di cinque elementi: gli artisti lettoni Anta Jankovska (soprano), Mihails Culpajevs (tenore), Nauris Indzeris (baritono), Helena Laukmane (piano) e l'italiano Claudio Lambroni (fagotto). (ANSA).