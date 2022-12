Italia in un progetto per tutelare la salute animale in Tunisia

(ANSA) - TUNISI, 15 DIC - Contribuire alla preservazione della salute animale e umana in Tunisia, secondo l'approccio trasversale "One Health", che mette in relazione salute umana, animale e ambientale. Questo lo scopo principale di un progetto di gemellaggio triennale, finanziato dall'Unione europea per un importo di 1,5 mln di euro, lanciato a Tunisi tra Tunisia, Italia e Francia al fine di rafforzare la vigilanza veterinaria sulla salute degli animali in Tunisia.

Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, l'approccio "One Health" "coinvolge programmi, politiche, legislazione e ricerca in cui diversi settori lavorano insieme per ottenere migliori risultati di salute pubblica". Il progetto di gemellaggio mira anche a promuovere la produzione primaria di bestiame e a sviluppare il commercio internazionale, in particolare con l'Ue, e a migliorare l'efficienza dei servizi veterinari, sia a vantaggio degli allevatori e dei loro partner, sia dei vari attori della catena del valore.

Intervenendo al seminario di lancio del progetto, Chedia Seghaier, direttrice dei Servizi veterinari del ministero tunisino dell'Agricoltura, ha affermato che questo gemellaggio è "un'opportunità per l'attuazione operativa della strategia 2030 per i servizi veterinari e l'allineamento della settore zootecnico con standard internazionali". Il settore zootecnico rappresenta quasi il 5% del Pil tunisino e svolge un importante ruolo socio-economico in quanto rappresenta da solo dal 35% al 40% del Pil agricolo o quasi il 5% del Pil globale del Paese.

Nonostante gli sforzi della Tunisia per sostenere i programmi di controllo delle malattie degli animali, ha affermato, la situazione della salute degli animali rimane "preoccupante", il che richiede, secondo il ministero, una revisione della politica e del quadro giuridico relativo alla salute degli animali.

Per l'ambasciatore dell'Ue in Tunisia, Marcus Cornaro, questo progetto consentirà la creazione di un solido sistema di controllo operativo basato sull'analisi dei rischi che sarà coordinato dai vari dipartimenti ministeriali interessati, tra cui sanità, commercio, agricoltura e industria.

L'ambasciatore d'Italia a Tunisi, Fabrizio Saggio, ha evidenziato in questo contesto come la pandemia di covid abbia dimostrato che lo sfruttamento irrazionale delle risorse naturali, compresi gli animali, ha un impatto diretto sulla salute umana, chiedendo un'azione congiunta tra i diversi attori sulla base di una approccio trasversale che combina la salute umana, animale e ambientale. Secondo Saggio "il settore della salute animale, è sempre più centrale nell'ambito della sicurezza sanitaria, alimentare e degli scambi commerciali".

Da parte sua, l'ambasciatore francese in Tunisia, André Parant, ha affermato che la salute umana è strettamente legata a quella degli animali, sottolineando che la preservazione della salute degli animali sosterrà la produttività del bestiame e rafforzerà la sicurezza alimentare nel Paese. (ANSA).