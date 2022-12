Gb: l'ambasciatore Lambertini presenta le credenziali a re Carlo

(ANSA) - LONDRA, 15 DIC - L'ambasciatore d'Italia a Londra, Inigo Lambertini, ha presentato oggi le lettere credenziali a re Carlo III nell'ambito della tradizionale cerimonia protocollare svoltasi a Buckingham Palace: atto attraverso il quale è stata ufficialmente riconosciuta a tutti gli effetti dal governo di Sua Maestà britannica la piena assunzione delle sue funzioni - assunte in autunno - di nuovo titolare della sede diplomatica della Penisola presso la Corte di San Giacomo.

L'occasione evoca curiosità storiche, come si sottolinea in una nota, trattandosi del primo ambasciatore d'Italia in circa 70 anni chiamato a presentare le credenziali a un Re d'Inghilterra dopo il lungo regno di Elisabetta II chiuso l'8 settembre con la morte della matriarca di casa Windsor e l'ascesa al trono del primogenito Carlo. Senza contare "la coincidenza legata al nome dell'attuale sovrano: nesso particolare con Napoli", città d'origine di Lambertini, dove "un illustre Re Carlo - evidenzia ancora l'ambasciata - ha governato dal 1734 al 1759".

Nato nel 1959, laureato in Giurisprudenza all'Università Federico II di Napoli, in carriera diplomatica dal 1987, l'ambasciatore Inigo Lambertini ha ricoperto negli anni diversi ruoli in Brasile, in Africa, negli Usa, a Bruxelles, oltre che alla Farnesina. Fino a diventare nel 2014 vice rappresentante permanente della delegazione italiana all'Onu, con titolo e rango di ambasciatore; e a rivestire - fra il luglio 2018 e l'ottobre 2022 - l'incarico di capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica. Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Lambertini è sposato, ha due figli che vivono a Londra e annovera tra le sue passioni "l'opera, la storia, il calcio". (ANSA).