L'Ice apre Padiglione italiano alla fiera Hgh di Mumbai

(ANSA) - NEW DELHI, 14 DIC - L' Ice di New Delhi partecipa con un Padiglione nazionale italiano alla Hgh India 2022, fiera semestrale dedicata al mobile e agli accessori per la casa, inaugurata ieri a Mumbai. Il Padiglione italiano ospita nove aziende (A Casa K, Brunel, Cesare Ferrari Group, Grassi Pietre, Li & Pra, Lym, Seven Sedie Reproductions, Status e Zanetti Murano), che rappresentano l'eccellenza italiana in vari settori: dalla carta da parati ai mobili contract, dal marmo al vetro di Murano, dall'argenteria all'illuminazione.

Il padiglione è stato inaugurato con una cerimonia alla quale ha preso parte Alessandro Liberatori , Direttore dell'Ufficio ICE di New Delhi e Coordinatore della Rete ICE per India, Bangladesh, Sri Lanka. Nell'occasione, Liberatori ha fornito vari dati e ricordato come l'India sia caratterizzata da un'economia in notevole crescita.

"Quinta economia più grande al mondo per prodotto interno lordo nominale (PIL) e terza più grande per parità di potere d'acquisto (PPA), l'India, secondo il FMI, World Economic Outlook, ottobre 2022, ha proiezioni di crescita economica con un balzo del 6,8%, ed è l'economia in più rapida crescita tra i paesi del G20.

Il mercato indiano del mobile è stato valutato a 32,32 miliardi di euro nel 2021 e dovrebbe raggiungerei 49,79 miliardi di euro nel 2028; si stima inoltre che il mercato locale dell'arredamento crescerà con un tasso annuo di crescita (Cagr) del 6,04% nel 2022-2028. Tra gennaio e settembre 2022, l'India ha importato mobili per 1,11 miliardi di euro, più 39,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: l'Italia è il quarto fornitore di mobili, con un import di 53,7 milioni di euro e un incremento del 25,7% rispetto allo stesso periodo del 2021". (ANSA).