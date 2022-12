Amb.Flumiani all'Università di Bratislava per i corsi d'italiano

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - L'ambasciatrice italiana nella Repubblica slovacca, Catherine Flumiani, accompagnata dal primo segretario Elisa Polsinelli, ha visitato oggi la facoltà di Filosofia dell'Università Comenio di Bratislava, dove si svolgono i corsi di lingua e letteratura italiana per un centinaio di studenti.

Secondo quanto riferito in una nota, dopo un amichevole incontro con il preside della facoltà, Marian Zouhar, la vice preside per le Relazioni Internazionali, Aneta Világhi, il capo del dipartimento di Lingue romanze, Bohdan Ulašin e il garante del programma di Lingua e Cultura Italiana, Ivan Šuša, che ha fatto il punto sulla situazione dell'insegnamento delle lingue straniere presso l'ateneo, l'ambasciatrice Flumiani ha dialogato con i membri della sezione di Italianistica sulle attività didattiche e di ricerca che quest'ultima intende promuovere nell'ambito dei rapporti bilaterali tra l'Italia e la Slovacchia.

Assieme al docente Ivan Šuša, la professoressa Zora Jačová e il docente Pavol Štubňa, l'ambasciatrice ha incontrato gli studenti di italiano e promosso le opportunità per l'apprendimento della lingua e della cultura italiana attraverso la partecipazione alle iniziative dell'Istituto Italiano di Cultura di Bratislava. "Tanti gli spunti di riflessione e le iniziative che intendiamo mettere in campo nel prossimo futuro per rafforzare la cooperazione tra l'ambasciata e l'ateneo", ha dichiarato l'ambasciatrice, che ha ringraziato i rappresentanti della facoltà di Filosofia dell'Università Comenio di Bratislava per il solido sostegno all'insegnamento della lingua italiana.

