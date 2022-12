Algeria: ministero italiano a incontro su donne e terrorismo

(ANSA) - ALGERI, 14 DIC - Si svolgono oggi ad Algeri i lavori del 2/o seminario internazionale organizzato dall'Unione Europea sul ruolo delle donne nella prevenzione e la lotta contro il terrorismo e l'estremismo violento.

Si tratta di un evento cui partecipano il Ministero degli Esteri algerino, l'Unione Africana (Commissione ed Afripol) ed esperti di settore di Italia, Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Spagna. L'Italia è rappresentata dal Dirigente della Polizia Criminale del Ministero degli Interni, Ezio Gaetano.

Al centro dei lavori il doppio ruolo delle donne quale fattore di stabilità nelle società "critiche" colpite da fenomeni associati al radicalismo e quali protagoniste attive di attività terroristiche. Un'evoluzione che comporta una necessaria riflessione da parte della comunità internazionale sul cambiamento di strategia multidimensionale di lungo periodo necessaria per combattere tale fenomeno e basata in particolare su inclusività, formazione ed effettiva eguaglianza di genere.

Durante i lavori, vengono illustrati casi concreti in Ciad, Somalia, Iraq, Siria e in Europa in materia di proselitismo di matrice islamica. (ANSA).