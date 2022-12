Prima Settimana della cucina italiana in Libia

(ANSA) - IL CAIRO, 13 DIC - Per la prima volta in Libia, si è svolta a Tripoli una serata dedicata alla gastronomia italiana nell'ambito della Settimana della cucina italiana nel mondo. Lo segnala un comunicato dell'Ambasciata d'Italia nella capitale libica che ha organizzato l'evento in collaborazione con l'ICE "dopo anni di instabilità". Il Paese nordafricano, come noto, è in preda a turbolenze politico-militari dal 2011 mentre la Settimana della cucina italiana è solo alla sua settima edizione.

La serata, svoltasi domenica, è stata dedicata anche alle "influenze" della cucina italiana "nella tradizione culinaria araba" ed è stata "in sintonia con l'azione di rilancio perseguita dall'Ambasciata d'Italia per rafforzare la cooperazione culturale bilaterale, che ha visto sinora l'organizzazione di numerosi eventi nel campo dell'archeologia, architettura e design", evidenzia la nota.

"Presso le sale del Corinthia Hotel di Tripoli, alla presenza di numerosi ospiti internazionali e libici, del mondo dell'imprenditoria e della cultura", "cuochi di diverse nazionalità guidati dall'Executive Chef italiano Simone Marchi" hanno presentato "piatti tipici della tradizione gastronomica italiana, abbinati" a pietanze "della tradizione libica, esaltandone le specificità comuni", informa ancora il comunicato.

Si è trattato di una "testimonianza di come i forti legami culturali esistenti tra Italia e Libia si estendano anche in ambito culinario, dove diversi sono i piatti di origine italiana presenti sulle tavole libiche ed entrati nel tempo a far parte" della "tradizione culinaria del paese", viene aggiunto.

Nell'ambito della serata dal titolo "La cucina tra le due sponde del Mediterraneo", 13 stand di prodotti gastronomici italiani sono stati allestiti "da diversi importatori in Libia grazie alla partecipazione dell'Ufficio ICE di Tripoli: una vetrina delle eccellenze della gastronomia italiana che ha voluto in qualche modo lanciare un messaggio di normalità e di ripresa in un paese che guarda all'Italia sempre con grande ammirazione e interesse".

"La serata inoltre è stata un'occasione per lanciare, attraverso la proiezione di video realizzati e promossi dal Ministero degli Affari Esteri, i messaggi di convivialità, sostenibilità e innovazione alla base della cultura gastronomica italiana, per uno stile di vita alimentare sano e sostenibile", informa ancora la nota. (ANSA).