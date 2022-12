L'Ambasciata in Danimarca celebra la Giornata dello Spazio

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Preceduta da un incontro tra stakeholder danesi ed italiani operanti nel settore spaziale, la Giornata italiana dello Spazio è stata celebrata dall'Ambasciata d'Italia in Danimarca lo scorso 12 dicembre con una conferenza.

Il vice presidente di Avio, Angelo Fontana, ed il responsabile del settore marketing di Telespazio, Erberto Ruggiero - si legge in una nota dell'ambasciata - hanno efficacemente illustrato le attività che le loro società svolgono in campo spaziale, sottolineando i risultati e le prospettive d'azione e di espansione future, nel contesto del sistema istituzionale che presiede in Italia alla regolamentazione ed allo sviluppo del settore. Ne è risultato un quadro attivo, formato da un elevato numero di società di varia grandezza, con un fatturato complessivo ed indotto economico sempre crescente (400 miliardi di dollari annui su scala globale).

L'Italia appare tecnologicamente all'avanguardia, in grado di agire sinergicamente e di offrire prodotti e servizi in campo spaziale specifici e comunque difficilmente reperibili in altri Paesi. I rappresentanti di Avio e Telespazio hanno altresì sottolineato l'elevata capacità del settore industriale italiano di competere sui mercati internazionali nel settore aero-spaziale, così come l'affidabilità e l'eccellenza della nostra ricerca, all'altezza delle sfide che si profilano nei prossimi anni.

'Pionieri del futuro' e 'pionieri della sostenibilità', Telespazio ed Avio hanno altresì presentato in dettaglio alcuni dei propri prodotti e servizi particolarmente all'avanguardia o di prossima elaborazione, quali l'osservazione terrestre Cosmo Sky Med (elaborata da E-Geos, controllata da Telespazio) ed il lanciatore di nuova generazione VEGA E+ che rientra nei piani di Avio.

Il direttore della DTU-Space, il principale ente di ricerca danese in campo spaziale, ha dal canto suo esposto le priorità che contraddistinguono la ricerca spaziale in Danimarca, mettendo l'accento su settori quali lo studio del campo magnetico terrestre, la strumentazione spaziale, la dinamica dello scioglimento dei ghiacci, i cambiamenti climatici ed i movimenti terrestri. Dalla sua esposizione è risultata una notevole opportunità per la cooperazione bilaterale che si prospetta fin d'ora fruttuosa. (ANSA).