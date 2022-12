India: visita dell'ambasciatore de Luca in Punjab

(ANSA) - NEW DELHI, 13 DIC - Si conclude la prima visita ufficiale dell'Ambasciatore italiano Vincenzo de Luca nello stato indiano del Punjab. A Chandigharh, capitale condivisa degli stati del Punjab e dell'Haryana, de Luca ha avuto colloqui politici con il Chief Minister del Punjab, Bhagwant Mann, il governatore del Punjab e quello dell'Haryana.

L'Ambasciatore ha partecipato a un business forum con la comunità imprenditoriale punjabi e ha dialogato con gli studenti della Indian School of Management.

"In uno degli stati più dinamici del paese ho veicolato l'apprezzamento dell'Italia per il contributo della diaspora punjabi allo sviluppo economico del settore agro-industriale del nostro paese e ho manifestato la disponibilità ad operare per rafforzare ulteriormente i rapporti economici e culturali.

Organizzeremo presto un incontro per approfondire il partenariato industriale e commerciale esistente, con la ricerca di opportunità per joint-ventures e collaborazioni tecnologiche", ha sottolineato l'mabasciatore de Luca al termine della missione. (ANSA).