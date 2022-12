Settimana cucina italiana, piatti dello chef Cassese in Brasile

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 12 DIC - Continuano, in Brasile, le iniziative organizzate nell'ambito della VII Settimana della cucina italiana nel mondo. Ieri nel comune di Flores da Cunha, nello Stato meridionale di Rio Grande do Sul, è stata realizzata una cena preparata dallo chef Nello Cassese, vincitore di una stella Michelin nel 2016 e ammirato direttore della cucina del Cipriani presso il Copacabana Palace di Rio de Janeiro.

L'iniziativa è stata realizzata dall'Ice di San Paolo insieme al consolato generale d'Italia di Porto Alegre e con il supporto del vice consolato onorario di Caxias do Sul, della Camera di commercio italiana per il Rio Grande do Sul, dell'ufficio Enit di San Paolo, nonché della Scuola di gastronomia dell'Università di Caxias do Sul. Quest'ultima, che ha ospitato l'evento, è a sua volta diretta da un altro italiano, lo chef Mauro Cingolani.

Per oggi è invece prevista una sessione formativa diretta agli studenti della Scuola di gastronomia, durante la quale lo chef Cassese parlerà del suo percorso professionale e dell'importanza di scegliere bene gli ingredienti, proponendo la preparazione di una ricetta.

L'Italia - hanno ricordato gli organizzatori - figura tra i principali fornitori di prodotti agroalimentari e bevande, avendo esportato in Brasile tra gennaio e novembre 2022 circa 238 milioni di dollari, cifra in aumento del 3% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Con una quota pari all'80,2%, gli italiani sono i principali fornitori esteri di pasta secca.

Garantiscono il primato anche nella fornitura di pomodori, con una quota del 49,3%, prodotti della panetteria, con il 24,4%, e aceti (92,3%). Figurano infine anche tra i principali fornitori di vino (7,6%), olio d'oliva (5,8%) e perfino di kiwi (31,2%).

