Progetto di collaborazione tra CREA e Università Qaboos

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Al termine degli incontri svoltisi durante la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, che ha avuto luogo in Oman tra il 26 novembre ed il 4 dicembre, sono stati avviati contatti tra il CREA - Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria e l'Università - e la Sultan Qaboos della capitale Mascate, per l'avvio di collaborazioni tra l'ente universitario omanita e l'istituzione italiana. Le collaborazioni verteranno sull'implementazione, in Oman, del Piano Nazionale di Salute (traendo beneficio dall'expertise italiana), con specifico riferimento alla corretta alimentazione delle donne prima e dopo la gravidanza. Tale tema, peraltro, è stato l'oggetto di una conferenza tenuta dalla ricercatrice del CREA Stefania Ruggeri alla Sultan Qaboos University il 4 dicembre scorso, evento conclusivo della settimana della cucina italiana. L'accordo consentirà, inoltre, alcune lezioni dei ricercatori italiani del CREA che verranno in Oman e borse di studio per alcuni studenti omaniti che potranno frequentare i laboratori del CREA. (ANSA).